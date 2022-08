Gemeente benadrukt dat Tour de France voor vrouwen naar Utrecht halen op dit moment geen ambitie is

De gemeente Utrecht heeft woensdag nogmaals gezegd dat ze op dit moment geen ambitie heeft om de Tour de France voor vrouwen naar de stad te halen. Recent sprak Business Peloton Utrecht samen met de gemeente Ede de wens uit om de Tour de France Femmes naar de regio te halen.

Utrecht is de eerste stad in de wereld die alle drie de grote wielerrondes heeft mogen ontvangen. De wielrenners kwamen zowel in de Giro, als in de Tour de France en vorige week in de Vuelta in Utrecht. Het ging hierbij om de wedstrijden voor de mannen.

Na de succesvolle start van de Spaanse ronde vorige week sprak zowel Business Peloton Utrecht als de gemeente Ede de ambitie uit om de Tour de France voor vrouwen in 2025 naar de regio te halen. Die wens heeft het huidige gemeentebestuur op dit moment niet, zo benadrukte de wethouder dinsdag in een brief aan de raad.

In juni van dit jaar gaf het college al aan dat de middelen voor het organiseren van dit soort grote sportevenementen niet oneindig zijn, en op dit moment zijn er geen middelen om de Tour de France Femmes te organiseren.