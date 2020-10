Gemeente Utrecht presenteert plannen voor renovatie atletiekbaan in Amaliapark

De gemeente Utrecht heeft een plan gemaakt voor de atletiekbaan in het Amaliapark. In die plannen staat dat de baan wordt gerenoveerd, er mogelijk plek komt voor beachvolleybal en dat er een ontmoetingsruimte komt.

Eerder dreigde de atletiekbaan in het park vanwege bezuinigingen te sluiten. Meerdere politieke partijen kwamen echter in verzet. Ook is een actiegroep eind vorig jaar een petitie gestart om de baan open te houden.

Nu heeft de gemeente dus plannen voor de atletiekbaan gepresenteerd. “Het doel is om de baan beter te benutten en vaker toegankelijk te maken. De atletiekbaan wordt gerenoveerd tot een goede trainingsbaan, zodat de verenigingen de atletieksport in Leidsche Rijn een flinke impuls kunnen geven.”

Fysiek

In die plannen staat dat er een aantal fysieke aanpassingen wordt gedaan zoals renovatie van de baan, het plaatsen van een zogenoemd calisthenicspark (een plek waar mensen kunnen trainen met behulp van het eigen lichaamsgewicht) en de bouw van een ontmoetingsruimte. Ook komt er mogelijk plek voor beachvolleybal en bowls.

Daarnaast wil de gemeente dat de atletiekbaan ook gebruikt kan worden voor individuele sporters en door scholen. Ook wordt het aantal workshops uitgebreid en er moeten evenementen georganiseerd kunnen worden.

De atletiekbaan wordt in de zomer van 2021 worden gerenoveerd, zodat alle activiteiten vanaf september 2021 op de nieuwe baan kunnen plaatsvinden. “Wij vertrouwen erop dat dit palet aan plannen ertoe zal leiden dat meer mensen gebruik gaan maken van deze sportfaciliteit.”