Gemeente Utrecht richt verzamelpunt voor 200 uitsupporters in op Janskerkhof

Op het Janskerkhof wordt een verzamelpunt voor de fans van HŠK Zrinjski Mostar ingericht. De Bosnische voetbalclub is op 28 augustus te gast in de Galgenwaard voor de kwalificatie voor Europees voetbal. FC Utrecht laat weten zo’n tweehonderd uitsupporters te verwachten.

Volgens de gemeente komt het ‘fan meeting point’ er “om de uitsupporters goed te ontvangen en een centrale plek te bieden”. Het verzamelpunt moet bijdragen aan een gastvrije ontvangst. “Utrecht wil een stad zijn waarin iedereen zich welkom voelt en waar sport verbindt. Samen met FC Utrecht en de politie zorgen we voor een veilige en positieve sfeer”, schrijft de gemeente. De gemeente richtte twee weken geleden op dezelfde plek ook al een verzamelpunt in voor uitsupporters van Servette FC.

De opbouw van het verzamelpunt is op woensdag 27 augustus begonnen. Voor de supporters zal muziek gespeeld worden, volgens de gemeente op beperkt volume. Door de supporters en de het opbouwen en afbreken van de verzamelplek kan enige geluidsoverlast ontstaan. Op de dag van de wedstrijd is het fan meeting point tot 19.00 uur ‘s avonds geopend.

Omdat FC Utrecht zich in ieder geval al heeft geplaatst voor een van de Europese toernooien, worden er nog meerdere Europese wedstrijden gespeeld in Utrecht. Afhankelijk van het aantal uitsupporters dat naar Utrecht komt, wordt ook daarvoor een fanzone ingericht.