Gemeente Utrecht stelt 1,1 miljoen euro beschikbaar voor door corona geraakte sportclubs

De gemeente Utrecht heeft 1,1 miljoen euro beschikbaar gesteld om Utrechtse sportclubs die geraakt zijn door corona te helpen. De subsidieaanvragen worden versneld beoordeeld, zodat sportaanbieders snel over het geld kunnen beschikken.

Het geld gaat onder meer naar sportclubs met leden die een U-pas hebben. Utrechters met een laag inkomen zijn volgens de gemeente vaak als eerste afgehaakt omdat ze hun geld voor andere zaken nodig hadden. Inkomsten voor sportclubs vielen daardoor weg.

Ook sportclubs met een eigen kantine of binnensportruimte zijn financieel hard geraakt, mede doordat de hypotheek en andere lasten van de clubs wel doorliepen. Ook huurders bij particuliere aanbieders van sportruimtes die geen compensatie hebben gekregen komen voor de subsidie in aanmerking.

Snel en sterk uit de coronacrisis

De steun aan sportclubs is een van de maatregelen waarmee de gemeente hoopt te zorgen dat de stad snel en sterk uit de coronacrisis komt. “Sportclubs hebben te lijden gehad onder de coronamaatregelen, maar ondanks de omstandigheden veel veerkracht laten zien,” aldus wethouder Maarten van Ooijen.

“Er is veel gedaan om de verbinding met sporters te behouden. Maar de sportclubs zijn ook ingeteerd op hun reserves, hebben leden of vrijwilligers verloren, en moeten soms alles op alles zetten om hun sport te kunnen blijven aanbieden. We beseffen dat met de steun vanuit de gemeente niet alle zorgen weg zijn, maar de subsidie biedt sportclubs wel de ruimte om hun activiteiten weer op te starten en nieuwe leden en vrijwilligers te werven.”

Subsidieloket

Sportclubs kunnen een subsidieaanvraag indienen via het subsidieloket van de gemeente. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 juli, maar sportclubs die die deadline missen kunnen ook nog indienen voor de tweede deadline op 1 november.

De nieuwe subsidie verschilt volgens de gemeente van de al bestaande noodsteunregeling die in december 2020 werd vastgesteld. Bij die regeling kunnen sportclubs, kleine sportondernemers en andere sportaanbieders een beroep doen op noodsteun als ze dreigen om te vallen. Die regeling wordt verlengd tot eind 2021. De nieuwe impulssubsidie is gericht op het hervatten van sportactiviteiten na de versoepeling van de maatregelen.