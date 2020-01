Gescheurde kruisband betekent einde seizoen voor Willem Janssen

Willem Janssen komt dit seizoen niet meer in actie voor FC Utrecht. De verdediger liep dinsdag in het moeizaam gewonnen bekerduel met FC Eindhoven (1-2) een gescheurde kruisband op, zo bevestigt de aanvoerder vrijdag met een bericht op de website van de club.

“De blessure aan mijn knie is ontstaan toen ik in de bekerwedstrijd tegen FC Eindhoven verkeerd ben neergekomen na een luchtduel. Ik ben na deze actie gewisseld, omdat ik voelde dat het niet goed zat”, vertelt Janssen op de clubsite. “Gisteren ben ik in het ziekenhuis geweest voor onderzoek bij een specialist, waar is geconstateerd dat ik mijn kruisband heb gescheurd en hieraan geopereerd zal moeten worden.”

Vastbesloten

Dit betekent dat Janssen lange tijd uit de running is. “Een enorme domper! De komende periode ga ik keihard aan de slag om goed te herstellen, ik ben vastbesloten om weer helemaal op mijn oude niveau terug te komen en weer wedstrijden te kunnen gaan spelen.”

De 33-jarige speler stond eerder lange tijd aan de kant met een kruisbandblessure. De destijds van FC Twente gehuurde Janssen miste bijna de volledige voetbaljaargang 2013-2014 nadat hij in het thuisduel met Roda JC, de vijfde wedstrijd van het seizoen, geblesseerd raakte aan zijn knie. Ondanks die kwetsuur nam FC Utrecht hem vervolgens definitief over van de Tukkers en groeide Janssen in Utrecht uit tot steunpilaar.

Transfermarkt

FC Utrecht oriënteert zich naar verluidt op de transfermarkt voor een stand-in voor Janssen. Technisch directeur Jordy Zuidam heeft nog tot 1 februari om eventueel een centrale verdediger aan de selectie van John van den Brom toe te voegen.