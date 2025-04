Grote kans op feestende FC Utrecht-supporters tijdens Koningsnacht: voorronde Europees voetbal bijna binnen

FC Utrecht kan vanavond de vierde plek veiligstellen als het de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk weet te winnen. De winst geeft recht op de tweede voorronde van de Europa League. Mocht dit scenario uitkomen, kan de stad feestende FC Utrecht-fans verwachten tijdens Koningsnacht.

Doordat FC Twente donderdagavond met 1-3 verloor van PSV ligt de vierde plek binnen handbereik voor de club uit de Domstad.

Dankzij de vierde plek zou FC Utrecht volgend seizoen in de Europa League of Conference League kunnen spelen. Toch kan de club in de voorronde natuurlijk nog uitgeschakeld worden en helemaal geen Europees voetbal spelen komend seizoen. Een vierde plek biedt dus nog geen garantie op de groepsfase van een Europees toernooi, maar kan wel leiden tot plaatsing voor de groepsfase.

Champions League

Bovendien zou een overwinning op RKC Waalwijk de druk op Feyenoord, dat de derde plek bezet, vergroten. Feyenoord staat momenteel gelijk met FC Utrecht, maar de club uit Rotterdam heeft nog wel een wedstrijd tegoed en een veel beter doelsaldo. Realistisch gezien moet FC Utrecht daarom minimaal vier punten meer zien te verzamelen dan Feyenoord wil het op de derde plek eindigen die recht geeft op de derde voorronde van de Champions League.

RKC Waalwijk – FC Utrecht is vanavond om 18.45 uur te zien op het open kanaal van ESPN. FC Utrecht won de heenwedstrijd tegen de club uit Waalwijk, dat momenteel 17e staat, met 3-2 in de Galgenwaard. Daarnaast versloeg de ploeg van Ron Jans eerder dit seizoen de Waalwijkers in de achtste finale van het bekertoernooi uit met 1-2.