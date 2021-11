Hake gokt en verliest

Waren Sneijder en Kuyt dit weekend behoorlijk in beeld vanwege vermeende gokpraktijken, ook René Hake gokte er tegen Vitesse op los. Ik begrijp niet waarom Douvikas op de bank begon. Kijkend naar Willem Janssen de laatste maanden, was het ook een gok om Benamar naast Janssen te posteren. En dit tegen een Vitesse die afgelopen donderdag nog aan de bak moest in Londen.

Douvikas, ik noemde hem al. Altijd goed voor gevaar en werklust. Als mannen er tegenaan gaan tegen Vitesse. Vitesse bij de keel grijpen. Maar helaas, niets van dat. Als makke schapen spurtende FC Utrecht wat tegen. Met Janssen in de hoofd rol. Een terugspeelbal op Paes en daar was de 1 – 0 voor Vitesse.

Verdedigend zat het niet goed deze wedstrijd. In de eerste helft heb ik welgeteld 1 kans voor FC Utrecht gezien, van Ramselaar. Verder droop de onkunde en lamlendigheid er van af. Helemaal in de extra tijd van de eerste helft. Paes beoordeelde een voorzet van Bazoer verkeerd. En daar was de 2 – 0 ruststand. Het ruim bezette bezoekersvak uitte mondeling meerdere keren hun ongenoegen. Hake begreep het. Douvikas en Zagre kwamen. Maar in het bezoekersvak vond een aantal het niet genoeg. Er daalde een vooruit geschoven Nieuwjaarsvuurwerk vanaf het bezoekersvak neer op en rond het veld. Wilde men zo het team wakker schudden? Of was een statement? Of gewoon meedoen met de oplopende geweldsincidenten die keer op keer opdoemen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Zelf denk ik dat er iets speelt onder de supporters en club. Het leek mij op een goed georganiseerde en gecoördineerde actie. De scheidsrechter staakte voor een aantal minuten de wedstrijd. FC Utrecht spreekt absolute schande van het gedrag in uit vak. Harde straffen volgen voor de verantwoordelijken.

FC Utrecht kon het sportieve tij niet keren. Paes behoede FC Utrecht voor een grotere afstraffing. Een strijdbaar en in vorm zijnde FC Utrecht had minstens een punt mee kunnen nemen vanuit Arnhem. Tevens hoop ik dat Willen Janssen zich herpakt. Veel respect voor Willem, maar het oogt al maanden minder en minder. Nu 2 weken de tijd om de boel weer op scherp te krijgen. Proberen de supportersproblematiek in de ruimste zin des woord weer op orde te brengen. Dan volgt Cambuur Leeuwarden uit. Een zondagavond met aanvang 20.00 uur! Hoe verzin je het. Ik heb mijn twijfels om af te reizen. Maar weet als geen ander dat het bloed zal kruipen waar het niet gaan kan. Nu ook Go Ahead een punt heeft meegenomen uit de Arena, blijft voor FC Utrecht, Ajax in beeld. En dat is altijd………. winst. Om dan toch maar positief af te sluiten.