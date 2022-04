Henk Fraser wordt volgend seizoen de nieuwe coach van FC Utrecht, melden verschillende media vrijdag. Omroep Rijnmond vroeg Fraser – die nu nog coach is van Sparta Rotterdam – zelf hoe het zit, maar hij wilde niks bevestigen of ontkennen.

Sinds het ontslag van René Hake eind maart, neemt Rick Kruys de honneurs waar. Hij is hoofdtrainer en wordt ondersteund door assistent-trainer Michael Silberbauer en Dick Advocaat, die Kruys’ klankbord is.

Voor het nieuwe seizoen is FC Utrecht nog op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en dat lijkt dus Henk Fraser te worden. Rijnmond vroeg Fraser vrijdag of hij dat kan bevestigen, maar dat doet hij niet. “Ik vind dat ik daar nooit van tevoren iets over kan zeggen”, zegt hij tegen Rijnmond. “Voorheen wilde ik over dit soort dingen niet liegen, maar ik ga het nog niet bevestigen. Dat doe je in samenspraak met welke club dan ook.”

Naast Rijnmond melden ook verschillende andere media de komst van Fraser naar de Domstad. Henk Fraser speelde einde jaren 80 twee seizoenen voor FC Utrecht. Na zijn voetbalcarrière was hij coach van onder meer ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. Momenteel is hij ook nog assistent-trainer van bondscoach Louis van Gaal. Onduidelijk is nog of hij dat blijft.

