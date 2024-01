Hercules speelt volgende bekerwedstrijd op Zoudenbalch; ‘Natuurlijk hoopten velen nogmaals op de Galgenwaard’

De volgende KNVB Bekerwedstrijd tussen de Utrechtse club USV Hercules en SC Cambuur wordt 18 januari op Sportcomplex Zoudenbalch gespeeld. De vorige wedstrijd, waarbij Hercules op spectaculaire wijze met 3-2 van Ajax won, vond plaats in de Galgenwaard. Die locatie is dit keer geen optie, zo is vandaag besloten.

“Natuurlijk hoopten velen binnen de club dat we nogmaals in stadion Galgenwaard zouden kunnen spelen”, zegt de Utrechtse amateurclub. “Maar aangezien dit geen optie is, zijn we blij dat FC Utrecht ons opnieuw wil faciliteren en we met steun van gemeente en politie deze wedstrijd in de stad Utrecht kunnen spelen, op een voor ons bekend terrein.”

Zoudenbalch ligt vlak bij de Galgenwaard op de Koningsweg. Het is het complex waar onder meer de jeugdploegen van FC Utrecht trainen en hun thuiswedstrijden spelen. Ook het vrouwenteam van FC Utrecht speelt hier regelmatig Eredivisiewedstrijden.

1000 supporters

Bij de wedstrijd is plaats voor 1000 supporters van Hercules en 100 supporters van SC Cambuur. Over de kaartverkoop voor de wedstrijd wordt dit weekend meer bekend, meldt Hercules.

De achtste Finale KNVB Beker tussen USV Hercules – SC Cambuur wordt op donderdag 18 januari om 21.00 uur gespeeld.