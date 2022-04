Het is definitief: Henk Fraser tekent voor drie jaar en wordt de nieuwe coach van FC Utrecht

Het hing al even in de lucht, maar nu is de kogel door de kerk. Henk Fraser (55) is vanaf het volgende seizoen de hoofdtrainer van FC Utrecht. Fraser komt over van Sparta Rotterdam en tekent voor drie jaar in Utrecht.

Henk Fraser begon zijn voetbalcarrière bij Sparta Rotterdam en speelde eind jaren 80 twee seizoenen voor FC Utrecht. Na zijn voetbalcarrière was hij coach van onder meer ADO Den Haag, Vitesse en Sparta Rotterdam. Vanaf volgend seizoen verruilt hij laatstgenoemde club dus voor FC Utrecht.

“Het is met heel veel blijdschap dat we Henk Fraser presenteren als onze nieuwe Hoofdtrainer. Hij is een oefenmeester met een buitengewoon sterke persoonlijkheid en uitstraling”, vertelt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. “Henk heeft bovendien een duidelijke voetbalvisie en heeft bij meerdere clubs bewezen dat die tot prestaties leidt. We hebben er vertrouwen in dat Henk met zijn ervaring, kennis en kunde het niveau van ons eerste elftal naar een nog hoger plan tilt.”

Assistent-trainer

Fraser combineert zijn taken als hoofdtrainer van Sparta met het assistent-trainerschap bij het Nederlands Elftal, maar die functie legt hij neer. Zuidam: “Vanaf het moment dat hij bij FC Utrecht in dienst treedt, stopt hij met zijn werkzaamheden voor Oranje. We zijn gezamenlijk van mening dat de job als hoofdtrainer bij FC Utrecht volledige focus en toewijding vereist. Deze baan combineren met andere werkzaamheden is dus niet mogelijk.”

Ook Fraser is blij met zijn terugkeer bij FC Utrecht. “Hoofdtrainer van FC Utrecht is voor mij een unieke kans, waar ik vol voor wil gaan”, zegt Fraser. “Aan mijn tijd als speler bij FC Utrecht heb ik een bijzonder gevoel overgehouden aan de club. Eén van mijn dromen was om als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij FC Utrecht. Dat die droom nu in vervulling gaat, vervult me met blijdschap.”

