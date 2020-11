Het is officieel: John van den Brom vertrekt bij FC Utrecht naar KRC Genk

Trainer/coach John van den Brom vertrekt per direct bij FC Utrecht om zijn carrière te vervolgen bij KRC Genk. FC Utrecht en KRC Genk zijn het eens geworden over een transfersom voor het nog lopende contract van de trainer/coach. Ook assistent-trainer Dennis Haar vertrekt naar de Belgische club. De komende periode nemen René Hake en Rick Kruys de honneurs waar bij FC Utrecht.

Voormalig Nederlands international Van den Brom speelde meer dan 400 wedstrijden als prof, voor respectievelijk Vitesse, Ajax, Istanbulspor (Turkije) en De Graafschap. Als trainer/coach in het profvoetbal was hij achtereenvolgens actief voor AGOVV Apeldoorn, ADO Den Haag, Vitesse, RSC Anderlecht en AZ, voordat hij bij FC Utrecht neerstreek.

Voor de Amersfoortse trainer was seizoen 2019/2020 zijn eerste in dienst van FC Utrecht. In dat seizoen haalde Van den Brom met zijn equipe de zesde plaats in de competitie, die voortijdig stopgezet werd vanwege het coronavirus. Daarnaast stond FC Utrecht afgelopen seizoen in de finale van de TOTO KNVB Beker, die helaas door het coronavirus geannuleerd werd.

Assistent-trainer Dennis Haar gaat met John van den Brom mee naar KRC Genk, waar hij ook actief zal zijn als assistent-trainer. Haar kwam medio 2019 over van Jong PSV en had nog een contract tot 2022.

Hake en Kruys

Huidig trainer/coach van Jong FC Utrecht, René Hake, zal de komende periode samen met huidig assistent-trainer Rick Kruys de honneurs waarnemen. Hake draagt gedurende deze periode zijn taken bij de beloftenploeg over aan Ab Plugboer.

“Natuurlijk vinden we het jammer dat we afscheid moeten nemen van een trainer met wie we een plan voor de lange termijn hebben gemaakt”, aldus Technisch Directeur Jordy Zuidam. “Afgelopen seizoen is geëindigd met een bittere nasmaak, maar heeft ons diverse hoogtepunten opgeleverd. De halve finale van de TOTO KNVB Beker was een absoluut hoogtepunt.”

Hij vervolgt: “Vanaf het moment dat we hoorden van de interesse van KRC Genk in John, is het allemaal erg snel gegaan. John gaf zelf direct aan dat hij graag voor zijn kans wilde gaan in België en KRC Genk voldeed aan onze eisen qua compensatie voor zijn nog lopende contract hier. Ook voor het contract van Dennis Haar is een passende oplossing gevonden. Tijdens het seizoen afscheid nemen van een trainer en assistent-trainer vereist snel schakelen van onze kant. We zijn blij dat we in René Hake en Rick Kruys een goede invulling voor de komende periode hebben. De komende tijd gebruiken we om te bekijken hoe we de toekomst gaan invullen. Uiteraard bedanken we John en Dennis voor hun tijd bij FC Utrecht en wensen we hen veel succes in hun verdere carrière.”