Het jaar van FC Utrecht; Pep en Frans blikken terug op 2022

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op. Deze keer een speciale editie, met een terugblik op afgelopen jaar.

De eerste helft van het voetbalseizoen zit er al een tijdje op, maar ook het jaar is bijna voorbij. Pep en Frans blikken in deze eindejaarsspecial terug op het jaar van FC Utrecht. Daarnaast staan de broers uitgebreid stil bij het omstreden ontslag van Henk Fraser.

“Het is echt nooit saai bij FC Utrecht”, zo begint Pep. “Henk Fraser heeft het veld moeten ruimen nadat hij Amin Younes bij zijn keel heeft gegrepen. Het is niet goed te praten wat Fraser heeft gedaan, maar anderzijds komt de vertrutting van de maatschappij hier wel naar boven. Vroeger was er ontzag en een beetje angst voor een trainer. Hij was de baas en bij een ruzie kon de speler vertrekken. Tegenwoordig maken spelers de dienst uit.’’

Frans reageert. “Het ontslag van Fraser komt voornamelijk doordat de spelersgroep zich achter Younes heeft geschaard. De hiërarchie was daardoor onherstelbaar beschadigd en dus heeft onze vechtersbaas zijn conclusies getrokken. Thijs van Es en Kees Jansma zijn daarbij in deze zaak de grote fatsoensrakkers. Ze hebben zogenoemde experts geraadpleegd en geroepen dat als Fraser zelf niet op zou stappen de club hem alsnog naar huis zou sturen. In deze kwestie was deugen voor de buitenwereld blijkbaar belangrijker dan het sportieve belang van de club.’’

Frans gaat verder in op het incident tussen (voormalig) trainer en speler. “Waar er twee vechten, hebben er ook twee schuld. Fraser herkende zichzelf niet terug in wat hij heeft gedaan. Dan moet Younes echt het bloed onder de nagels van Fraser vandaan hebben gehaald. Binnen de directie van de club hebben we genoeg moraalridders rondlopen. Als die beleidsmakers consequent zouden zijn, dan sturen ze Younes per direct terug naar de club waar hij van is gehuurd.”

Eten en zwemmen

Het ontslag van Henk Fraser en de komst van een nieuwe trainer blijft een beladen onderwerp. Toch is er nog veel meer gebeurd in het afgelopen jaar. Pep wil het seizoen kort samenvatten. “Moeizaam en armoedig zijn de juiste woorden voor 2022. We zijn vier trainers verder en hebben weinig sprankelend voetbal gezien. De resultaten vielen het afgelopen jaar te veel van geluk in elkaar.” Frans vult verder aan. “ Er zijn ook wel hoogtepunten op te noemen. De uitwedstrijd tegen Volendam was echt genieten. Iedereen heeft lekker gegeten, in het stadion zorgde zwarte piet voor het entertainment en na afloop hebben we met zijn allen nog even lekker gezwommen. Dat zijn toch de dagen die je niet snel vergeet.’’

Utregsvoetbal

Pep wil na de grappen van Frans tot slot nog een serieuze pas op de plaats maken. “We zijn allemaal blij als FC Utrecht wint, maar we houden ook van een vechtersmentaliteit op het veld. Pijnlijk genoeg hebben we veel gebrek aan inzet gezien het afgelopen jaar. Als supporters rijden we het hele land door om onze club te zien spelen, maar we hebben er weinig voor teruggekregen. Laten we hopen dat de supporters zich in het nieuwe jaar meer kunnen gaan identificeren met echt Utregsvoetbal. We willen meer strijd, passie en beleving zien. Als dat lukt gaan we een hele mooie tweede seizoenshelft tegemoet.’’