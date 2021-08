Het nieuwe shirt van FC Utrecht kleurt rood net zoals in de jaren ’70 en ’80

FC Utrecht heeft dinsdag het nieuwe thuis- en trainingstenue gepresenteerd. Het wedstrijdshirt dat de spelers aankomend seizoen gaan dragen in Stadion Galgenwaard is rood met een diagonale streep.

Het shirt doet volgens FC Utrecht denken aan de tenues uit de jaren ’70 en ’80. Toen voerde de kleur rood namelijk ook al de boventoon. De diagonale streep, die in dit geval de twee verschillende kleuren rood onderscheidt, was het eerst op een shirt te zien in het seizoen van 2007/2008.

“Het zijn de vele details die het nieuwe thuisshirt van FC Utrecht nóg specialer maken”, is te lezen op de website van de club. Zo staan in de nek van het shirt de logo’s van DOS, Elinkwijk en Velox, de clubs waaruit FC Utrecht in 1970 ontstond. In de rugnummers is daarnaast de Domtoren verwerkt.

Training

Het thuistenue wordt compleet gemaakt met een wit broekje en witte sokken. “Want naast rood is FC Utrecht natuurlijk ook wit.” Daarnaast heeft FC Utrecht dinsdag ook de trainingscollectie gepresenteerd. De kleuren goud en zwart voeren hierin de boventoon.

Zowel het nieuwe thuistenue als de trainingsoutfit zijn te bestellen in de webshop van FC Utrecht. Met de video onder dit bericht maakte de club de nieuwe shirts bekend.