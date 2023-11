Het vrouwenelftal van FC Utrecht is niet langer koploper van de Eredivisie

Op een regenachtig Sportpark de Toekomst verloren de vrouwen van FC Utrecht van Landskampioen Ajax. Hoewel de teams met een gelijke stand de rust in gingen, wonnen de Amsterdammers met 5-2.

In de eerste twintig minuten van de wedstrijd heeft Ajax de overhand en spelen ze weinig op hun eigen helft. In de twintigste minuut neemt Sharida Spitze vanaf linksvoor een vrije trap. FC Utrecht keeper Jasmijn de Groot tikt bal nog onder de lat weg, maar in de rebound schiet Lilly Yohannes Ajax naar een 1-0 voorsprong.

Tien minuten later is het weer raak voor de Amsterdammers. Romée Leuchter komt dichtbij het doel, met drie verdedigers van FC Utrecht om zich heen. In plaats van zelf te schieten, legt ze de bal af naar rechts, waar Chasity Grant vrijstaat. De pass komt aan, en Grant zet Ajax op een 2-0 voorsprong.

Gelijk

Na ruim een half uur speeltijd heeft FC Utrecht vooral verdedigd, maar daar komt plots verandering in wanneer Utrecht direct haar eerste echte kans benut. Een paar minuten na de 2-0, krijgt Eshly Bakker een steekpaas. Ze is te snel voor twee verdedigers van Ajax en speelt de keeper uit, en legt de bal in het open doel.

Vijf minuten later, in de zesendertigste minuut, neemt FC Utrecht links een corner. De bal vliegt over de 16 heen, maar wordt wel aangeraakt door de keeper. Het geeft Utrecht weer een corner, nu van rechts. De bal wordt op Bakker gespeeld, die hem vanaf de rand van het zestienmetergebied in de rechteronderhoek knalt. De teams gaan met 2-2 de rust in.

Tweede helft

FC Utrecht begint strijdvaardig aan de tweede helft, maar toch scoort Tiny Hoekstra voor Ajax het derde doelpunt in de 53e minuut. Na wissels van beide teams, volgt een kwartier later volgt de 4-2 van Leuchter. Chasity Grant, de maker van het tweede doelpunt voor Ajax, scoort in de blessuretijd de 5-2.