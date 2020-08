Historische derby tussen kampong en WV-HEDW, de slechtste voetbalteams van Nederland

De mannen van het Utrechtse Kampong 26 nemen het zaterdag op tegen de heren van WV-HEDW uit Amsterdam. Het belooft een historische ‘topontmoeting’ te worden want beide teams staan numeriek op de laagste plek in de voetbalranglijst.

Kampong 26 is het laagste zondagteam en WV-HEDW heeft het laagst genoteerde zaterdagteam. Deze derby vindt ook nog eens plaats op de laagstgelegen plek van Nederland. Dat is namelijk in Nieuwerkerk aan den IJssel, deze stad ligt 6,76 meter onder NAP.

“Echt veel lager spelen dan dit kan dus niet in Nederland en deze topontmoeting belooft dan ook een groot feest van gebrekkige kwaliteiten te worden”, is te lezen op de website van het Amsterdamse voetbalteam.

Nieuwerkerk levert voor het duel een scheidsrechter en twee grensrechters. “Een luxe die op ons niveau tamelijk onbekend is.” Ook is er een wisselbeker in de maak. “Want dit festijn gaat zich natuurlijk herhalen.”

Erehaag

Bij aanvang van de wedstrijd vormen de spelers van WV-HEDW een erehaag voor de mannen van Kampong. De Utrechters staan namelijk nog lager dan de heren uit Amsterdam. “En daar kun je in deze context alleen maar respect voor hebben.”

Bij het betreden van het veld wordt het bekende Koning Voetbal van componist Willy Schootemeijer gedraaid. De nu al historische wedstrijd wordt dus zaterdag gespeeld. De aftrap vindt plaats om 12.00 uur.