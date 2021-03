Hockeyclub UNO verhuist deze zomer naar Sportpark Vechtzoom in Utrecht

Hockeyclub UNO verhuist begin augustus van Olympos op het Utrecht Science Park naar Sportpark Vechtzoom in Overvecht. Het sportpark aan de Vecht wordt op dit moment opnieuw ingericht. Er komen twee hockeyvelden en twee voetbalvelden. Ook krijgt UNO er een eigen clubhuis.

UNO ontstond ruim vijf jaar geleden door de lange wachtlijsten bij de verschillende hockeyclubs in en om Utrecht. Het initiatief begon op een veldje in de wijk en groeide verder op een veld van USV Hercules. Vanuit de Utrechtse Wijk Hockey Club ontstond in 2016 Hockeyclub UNO. Sindsdien maakt de club gebruik van de velden van USHC op het Utrecht Science Park.

“Nu is de tijd gekomen om de volgende stap te nemen en krijgt UNO de kans volwassen te worden op Sportpark Vechtzoom, waar op dit moment hard wordt gebouwd aan een accommodatie met twee watervelden”, zegt voorzitter Harm Geels.

In eerste instantie was UNO een jeugdclub, maar vanaf het nieuwe seizoen is er ook plek voor senioren. Na de zomer kunnen ook trimmers en (jong)senioren er terecht. “Bij UNO is iedereen welkom, of je nu ervaring hebt of niet”, zegt Geels. “De deuren staan wagenwijd open voor nieuwe leden.” UNO heeft geen wachtlijsten.

Vleermuizen

Bij de jeugd zijn er geen selectie- of prestatieteams, maar alleen breedteteams. “De club heeft de ambitie om de komende jaren door te groeien van de huidige 250 jeugdleden naar minimaal 600 leden”, zegt de voorzitter. “Ook met de groei van de club blijven we vasthouden aan onze belofte: iedereen op één! Iedereen krijgt binnen UNO dezelfde aandacht, kwaliteit van trainingen en mogelijkheden om zichzelf (technisch) te ontwikkelen.”

Eerder deze week bleek dat een deel van de herinrichting van Sportpark Vechtzoom in de Utrechtse wijk Overvecht een jaar vertraging opliep. Tijdens de werkzaamheden werd een boom aangetroffen waar mogelijk vleermuizen in verblijven. Deze boom mag nu niet gekapt worden. Een groot deel van het gras en het kunstgras kan wel volgens planning aangelegd worden. Hierdoor kan onder meer Hockeyclub UNO wel op tijd starten.