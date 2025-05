Hockeyers Kampong grijpen na shoot-outs net naast landstitel, voetballers winnen wel en schrijven geschiedenis

De hockeymannen van Kampong zijn na een bloedstollende finale niet opnieuw landskampioen geworden. De wedstrijd liep uit op shoot-outs, maar de Amsterdammers trokken aan het langste eind. Eerder deze week schreven de voetballers van Kampong wel geschiedenis: zij wonnen voor het eerst het KNVB Bekertoernooi.

Zondag wonnen de hockeyers van Kampong in eigen huis nog de eerste finalewedstrijd met 4-3 van het Amsterdamse AH&BC. Gisteren was de tweede en beslissende wedstrijd in het Wagener Stadion in Amstelveen. Daar werd het 2-1 in het voordeel van Amsterdam, waardoor het uitliep op shoot-outs.

De Amsterdammers namen die beter dan de Utrechters. Kampong kreeg uiteindelijk zelfs nog een strafbal tegen. Die ging erin en kostte Utrecht de landstitel. Vorig jaar haalde Kampong ook de finale. Toen werd Kampong Heren 1 voor de negende keer, en voor het eerst in zes jaar, weer kampioen.

Keeper David Harte (37) baalde na afloop van de verloren shoot-outs en de strafbal. Hij speelde gisteren zijn laatste wedstrijd in de hoofdklasse. Na vijftien jaar stopt de Ier ermee. Dertien jaar lang keepte hij bij Kampong. “Ik maak al lange tijd met veel plezier deel uit van dit team”, vertelde hij vorig jaar aan DUIC. “Naar Utrecht komen om te hockeyen en te leven was een van de beste beslissingen ooit.”

Voor het eerst districtsbeker

Woensdagavond schreven de voetballers van Kampong in de Vierde Divisie wel clubhistorie. Zij wonnen namelijk voor het eerst in de geschiedenis de districtsbeker. In Heemstede versloeg Utrecht De Foresters uit Heiloo, die in de Tweede klasse spelen, met 0-3.

Van tevoren leek zo’n finale tussen een ploeg uit de Vierde Divisie en een uit de Tweede klasse “een uitgemaakte zaak”, schrijft Kampong. Toch hadden de Utrechters de wedstrijd grotendeels in handen.

‘We gaan genieten’

Trainer Frank Bruijnis is ontzettend blij met de overwinning. “Het was een moeilijke wedstrijd”, zei hij na afloop. “Goede tegenstander. Maar ik vind wel dat als je kijkt naar de kansen die we krijgen en die zij krijgen, dat het resultaat verdiend is. We gaan ervan genieten, als hele club.”

Voor Kampong betekent de winst van de beker dat ze morgen beginnen aan de eerste ronde van de nacompetitie. Daar spelen ze om promotie naar de Derde Divisie. Twee jaar geleden lukte dat voor het eerst in de clubhistorie.

Bekijk hieronder de samenvatting van de bekerfinale: