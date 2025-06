Hockeyteam Fletiomare JO12-1 uit Utrecht wint NK na goal in laatste minuut

De jongens onder 12 jaar (JO12-1) van de Utrechtse hockeyclub Fletiomare zijn afgelopen zaterdag Nederlands kampioen geworden. Onder een brandende zon won de ploeg uit Vleuten de finale met 2-1 van Rood-Wit JO12-1. Op het terrein van MHV Maarssen schreven de jonge hockeyers met de overwinning clubgeschiedenis.

Na drie sterke poulewedstrijden eindigde Fletiomare JO12-1 als groepswinnaar. In de halve finale trof het team Voordaan JO12-1, dat met een overtuigende overwinning werd verslagen. In de finale nam Fletiomare het vervolgens op tegen de jongens van Rood-Wit JO12-1. De jongens uit Vleuten kwamen al snel op een 1-0 voorsprong. Nadat Rood-Wit de gelijkmaker scoorde, leek de wedstrijd te eindigen in een gelijkspel. Uiteindelijk viel in de laatste minuut nog het winnende doelpunt. De ontlading was bij de spelers, coaches Judith Peters en Thijmen Hoeve en meegereisde supporters enorm.

Coach Judith Peters (rechts op foto) is dolblij: “Ik ben enorm trots op de prestatie van deze groep jonge jongens. Op een van de warmste dagen van het jaar, in de brandende zon, hebben ‘mijn’ jongens laten zien dat ze de beste van Nederland zijn! Ze hebben als een team staan spelen, elkaar positief gecoacht en alles gegeven. En het resultaat mag er wezen! Een mooiere afsluiting van het seizoen had ik mij niet kunnen wensen.”

Extra bijzonder

Deze overwinning is volgens Peters extra bijzonder, omdat het de eerste keer in de clubgeschiedenis is dat een jongensteam van Fletiomare het NK onder 12 heeft gewonnen. “Een unieke mijlpaal voor zowel het team als de club.”