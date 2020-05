Hugo ten Hertog is Utrechts eerste schaakgrootmeester

Terug naar januari. Op een toernooi in Lissabon zit de Utrechtse schaker Hugo ten Hertog aan het schaakbord tegenover zijn tegenstander. De internationale schaakfederatie heeft deze partij aangewezen als wedstrijd waar belangrijke punten te scoren zijn. Zijn tegenstander doet een zet, Ten Hertog herkent de variant die zijn overbuurman speelt. Dit had hij kort geleden met een vriend samen in een café helemaal uitgepluisd. De Utrechter ziet de winst voor zich ontvouwen. De realisatie komt langzaam binnen. Het kán nu niet meer mis gaan. Hij wordt de eerste Utrechtse schaakgrootmeester.

Toen hij vier jaar oud was leerde Ten Hertog – nu student politicologie – van zijn vader schaken. Eenentwintig jaar later, op zijn 25e, is hij grootmeester. Dat is met uitzondering van het wereldkampioenschap de hoogste titel die een schaker kan behalen. Hij is de eerste Utrechter met deze titel: “Het was een emotioneel moment. Ik heb er toch altijd naar uitgekeken. Mijn vorige titel, International master, deed mij niet zoveel, maar het grootmeesterschap lag altijd nog ver aan de horizon.”

Ten Hertog is de eerste Utrechter die grootmeester is geworden. Kort nadat hij grootmeester werd, is het overigens nog een inwoner van de stad gelukt. Op een toernooi in Hamburg behaalde Casper Schoppen (18) afgelopen maand ook deze titel. “Dat het ons allebei zo kort na elkaar gelukt is, is natuurlijk grappig. Ik vind het wel leuk dat ik net voor hem ben.”

Schaakles

De twee schakers kennen elkaar goed. De vader van Ten Hertog gaf schaakles op de basisschool waar zij allebei op zaten. “Mijn vader heeft ons als het ware ontdekt. Ik heb Schoppen zelf ook nog getraind. Tegenwoordig verlies ik altijd van hem.” Ten Hertog legt uit dat een schaker voor het behalen van de titel grootmeester aan twee verschillende voorwaarden moet voldoen. “Een daarvan is het behalen van drie zogenoemde grootmeesterresultaten. Dat zijn partijen op topniveau – bijvoorbeeld tegen andere grootmeesters – die door de internationale schaakfederatie worden aangewezen als proef.”

Het behalen van zijn eerste twee proeven lukte Ten Hertog al in 2016 en 2018. De wedstrijd in Lissabon in januari was dus zijn derde, daarmee was de titel binnen. De andere eis gaat over de zogenoemde rating. Dit is een puntenscore waar schakers aan moeten voldoen. “Je rating stijgt en daalt wanneer je wint of verliest. Als je van een sterkere speler wint, stijgt de rating flink. Verlies je van een zwakkere speler dan zorgt dat ook voor een sterkere daling.”

Verrassing

Het behalen van het grootmeesterschap kwam voor Ten Hertog niet geheel onverwachts. “Nadat ik in 2018 mijn tweede proef behaalde kwam het opeens heel dichtbij. Het ging dus misschien toch echt lukken.”

Het behalen van de titel grootmeester betekent niet gelijk dat Ten Hertog tot de wereldtop behoort. “Ik ben nu volgens mij achttiende van Nederland. Ik ben echt wel heel goed, maar nog geen professional. Dat ik dat niet zou worden heb ik op mijn elfde al voor mezelf bepaald. Als puber had ik ook een tijd dat ik er wat meer afstand van wilde nemen.” Op het niveau van Ten Hertog zijn er wel professionals. “Als ik naar een andere club zou gaan, zou ik er misschien ook wel geld voor kunnen krijgen. Voor nu vind ik het schaken in Utrecht gewoon heel leuk.”

Stichtse Taveerne

Ten Hertog speelt bij de club Paul Keres. “Het is daar ook gewoon altijd heel gezellig. Nadat we op de club zijn geweest gaan we ook regelmatig het café in.” Vroeger zaten de schakers altijd in het Ledig Erf, maar daar werden ze op een gegeven moment uitgegooid. “Daarna hebben we in café De Rat gezeten. Zoals je misschien wel weet is dat erg populair, maar vrij klein. Daar zijn we dus ook weer weggegaan, al staat het nog altijd op onze shirts.” Nu zijn ze te vinden in de Stichtse Taveerne. “Dat is bovendien een echt spelletjescafé”

Er zijn in totaal vijf schaakclubs in Utrecht. “Qua clubs gaat het best goed met het schaken in Utrecht. Paul Keres is denk ik de sterkste en Magnus uit Leidsche Rijn is heel groot bij de jeugd.” Paul Keres is door de jaren heen een stuk sterker geworden. “Al onze teams deden het dit jaar heel goed. Het leek erop dat mijn team eindelijk ging promoveren naar de hoogste Nederlandse divisie.” Toen zeven van de negen rondes gespeeld waren, was het team nog ongeslagen. Daarmee stonden ze bovenaan, maar toen werd de competitie stilgelegd door de coronacrisis.