Inplannen FC Utrecht – Ajax lijkt hoofdpijndossier voor KNVB te worden

Het eerder vandaag afgelaste duel tussen FC Utrecht en Ajax dat voor morgenmiddag op het programma stond, is niet zomaar opnieuw ingepland. Dat erkende Jan Bluyssen van de KNVB vanavond voor de camera van Fox Sports. De manager competitiezaken sluit zelfs niet uit dat het inhaalduel wordt gespeeld in een weekend waarin beide clubs ook een andere competitiewedstrijd afwerken.

Doordat Ajax, net als AZ, nog actief is in de Europa League én in het bekertoernooi, is het aantal beschikbare speeldata bijzonder schaars. “Wanneer één van beide clubs wordt uitgeschakeld in Europa en de beker, willen we de vrijgekomen data gelijk gebruiken”, zei Bluyssen bij de sportzender. AZ zag zaterdag de topper met Feyenoord van zondagavond afgelast worden.

Bekerweek

Een ander scenario is dat het duel FC Utrecht – Ajax wordt ingehaald in de eerste week van maart wanneer zowel Ajax als FC Utrecht komende week wordt uitgeschakeld in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. De halve finales van het bekertoernooi, waarin beide clubs elkaar opnieuw kunnen treffen, zijn namelijk ingepland voor 3, 4 en 5 maart. Ook AZ en Feyenoord zijn nog actief in het nationale bekertoernooi.

Bluyssen sluit daarnaast niet uit dat het duel tussen FC Utrecht en Ajax wordt gespeeld in een weekend waarin al een speelronde in de Eredivisie op het programma staat. “Wellicht dat er een wedstrijd uit de competitie naar de vrijdag moet, zodat we de maandag eventueel vrij hebben als Ajax op donderdag Europees speelt. Maar we willen natuurlijk ook dat Ajax en AZ zover mogelijk komen in Europa.”