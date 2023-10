Invaller Groenendijk schiet FC Utrecht Vrouwen naar koppositie

Door een rake treffer van invalster Tami Groenendijk een kwartier voor tijd, heeft FC Utrecht Vrouwen ook na vier wedstrijden in nog de volle buit. Daardoor gaan de FC Utrecht Vrouwen nu alleen aan de leiding in de Azerion Eredivisie Vrouwen.

De ploeg van Linda Helbling had lange tijd moeite met de fysiek sterke thuisploeg, die ook al snel op voorsprong kwam in het 711 Stadion in Velsen-Noord. Felice Hermans scoorde al na acht minuten uit een hoekschop. Een vroege treffer, die ook duidelijk invloed had op het spel van de gasten uit Utrecht. FC Utrecht Vrouwen kwam moeilijk in de wedstrijd, maar herpakte zich de eerste helft en kwam nog voor het half uur op gelijke hoogte door een prima treffer van Eshly Bakker.

Slordig

FC Utrecht Vrouwen pakte na de gelijkmaker het heft in handen, maar speelde bij vlagen te ongeduldig en slordig om echt dominant te zijn. De ploeg van Helbling had zeker kansen op doelpunten, maar vond telkens Telstar-goalie Kelly Steen op hun weg. Met de 1-1 ruststand kregen de bezoekers ook eigenlijk te weinig.

Ook na rust was FC Utrecht Vrouwen de ploeg met initiatief, maar het had andermaal veel moeite met de fysiek sterkere thuisploeg. Halverweg de tweede helft greep Helbling in en bracht met Tami Groenendijk en later ook Femke Prins extra aanvallende impulsen om te proberen de zege alsnog binnen te halen.

Eindstation

Met succes, want in de 77e minuut was invalster Groenendijk het eindstation van één van de vele aanvallen van de Utrechtsen op het doel van Steen. Zij had dit keer geen antwoord op de inzet van de 22-jarige middenvelder, die de uiteindelijk winnende goal scoorde. Telstar probeerde nog wel in de slotfase, maar kon doelvrouw Puck Louwes niet in verlegenheid brengen. Daarentegen wisten ook de bezoeksters niet te profiteren van de ruimte die zij kregen.

Vrijdag 13 oktober wacht voor FC Utrecht Vrouwen de volgende wedstrijd, thuis in Stadion Galgenwaard tegen de vrouwen van ADO Den Haag. Om 19.30 uur wordt afgetrapt aan het Herculesplein.

Bekijk hieronder onze interviews met matchwinner Tami Groenendijk en hoofdcoach Linda Helbling.