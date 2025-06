Jaarbeursplein verandert vanaf 14 juni weer in Zomerstadion met topsport en muziek

Het Utrechtse Jaarbeursplein verandert komend weekend, net als vorig jaar, in een pop-up Zomerstadion. Tot en met 6 juli kunnen sportliefhebbers er genieten van topsport in padel, MMA en beachvolleybal, in combinatie met muziek en entertainment.

In het Zomerstadion wordt het eerste weekend afgetrapt met MMA. Van donderdag 19 juni tot en met 22 juni volgt het Queen & King of the Court-beachvolleybaltoernooi. Het laatste weekend van deze maand, vanaf 26 juni, kunnen bezoekers naar padeltoernooi Padel Copa.

Gratis Eredivisie Beach

Op zaterdag 5 en zondag 6 juli start de Eredivisie Beach, waarbij de top van het Nederlandse beachvolleybal tegen elkaar strijdt. Naast het Centercourt komt een festival met tribunes, terrassen, muziek en een fanzone met entertainment. De dag voorafgaand aan het toernooi, vrijdag 4 juli, vindt er een breedtesportdag plaats met verenigingen uit de omgeving. Op de laatste dag sluit de Utrechtse band BENR af met een concert. De Eredivisie Beach is gratis voor publiek. Voor alle andere sportwedstrijden is een ticket nodig.

Zomerstadion

Vorig jaar zorgde het Zomerstadion op het Jaarbeursplein voor verdeeldheid. Ondanks bezwaren van de Jaarbeurs, Stage Entertainment en enkele omwonenden – die vreesden voor geluidsoverlast en verstoring van try-outs van Moulin Rouge de Musical – gaf de gemeente toch groen licht.