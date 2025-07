Jessey Sneijder tekent profcontract bij FC Utrecht: ‘Dit is een droom die uitkomt’

FC Utrecht heeft Jessey Sneijder vastgelegd tot de zomer van 2028, met een optie voor nog een jaar. De 18-jarige middenvelder tekent hiermee zijn eerste profcontract, nadat hij op 15-jarige leeftijd overkwam van het inmiddels opgeheven DHSC uit Ondiep. Komend seizoen zal hij uitkomen voor Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie.

De aanvallende middenvelder speelde afgelopen seizoen voor FC Utrecht Onder 19, maar maakte recent de overstap naar de beloften. “Dit is een droom die uitkomt”, stelt Jessey Sneijder, de zoon van recordinternational Wesley Sneijder. “Sinds mijn komst naar de Academie van FC Utrecht heb ik hard gewerkt om dit moment te bereiken”, stelt de jonge Sneijder.

Familie Sneijder

Jessey’s vader – Wesley – kwam zelf nooit uit voor FC Utrecht, ondanks dat hij een geboren en getogen Utrechter is. Hij laat op Instagram weten ‘mega trots’ te zijn op zijn zoon: “Jouw doorzettingsvermogen en wilskracht zijn beloond. Nu gaat het pas beginnen. Succes mijn zoon!”

Oom

Rodney Sneijder, de broer van Wesley en oom van Jessey, verdedigde in het verleden wel de clubkleuren van FC Utrecht in zowel het eerste elftal als in de Jong-ploeg. Rodney laat op Instagram eveneens weten trots te zijn op Jessey: “Dit is het begin, blijf wie je bent en dan komt het helemaal goed jongen. Kan niet wachten om je te zien spelen in de Galgenwaard!”