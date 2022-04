Jeugdrenners rijden door Hoog Catharijne om te oefenen voor de Vuelta

Om ervoor te zorgen dat de ploegenpresentaties tijdens de Vuelta in Utrecht soepel verlopen, was er woensdag alvast een generale repetitie. Jeugdrenners van wielervereniging Stadion doorliepen daarom alvast het programma dat de professionals ook doorlopen in augustus.

Na twee jaar uitstel start de Vuelta, oftewel de ronde van Spanje, op 19 augustus van dit jaar in Utrecht. Een dag eerder worden op het Vredenburg alle deelnemende ploegen gepresenteerd. Het idee is dat de renners vanaf het Hampton hotel in Hoog Catharijne door het winkelcentrum fietsen om vervolgens op het Vredenburg een podium op te rijden.

Om te kijken hoeveel tijd de ploegen ongeveer nodig hebben om dit traject af te leggen, reden de jeugdrenners woensdagmiddag dezelfde route. Zo’n tien kinderen startten bij het Hampton, liepen vervolgens naar beneden naar de Rijnkade, daar stapten ze op hun fiets en reden ze vervolgens door Hoog Catharijne naar het Vredenburg. Dit werd een aantal keer herhaald en iedere keer werd getimed hoelang zij daar over deden.

Boot

Daarna stapten de renners van de wielervereniging in een boot om vervolgens de stad uit te varen. Ook dit is iets dat de professionals straks gaan doen. Ook wethouder Klaas Verschuure was woensdag aanwezig bij de generale repetitie. Hij gaf een keer het startschot en ook voer de wethouder mee met de boot.

De 77e editie van La Vuelta start dus op 19 augustus in Utrecht met een ploegentijdrit. Deze start op het Jaarbeursplein, gaat onder meer over de Catharijne- en Maliesingel richting Overvecht en keert terug via Leidsche Rijn naar het Jaarbeursplein. Daarna volgen nog twee etappes door de provincies Utrecht en Noord-Brabant.