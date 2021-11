John van Loen overhandigt eerste exemplaar biografie aan Frans van Seumeren

Ten overstaan van familie, vrienden en oud-ploeggenoten van John van Loen nam Frans van Seumeren donderdagmiddag in Stadion Galgenwaard het eerste exemplaar van Over de Rooie in ontvangst. Die door Rick van Leeuwen geschreven biografie over de voormalige speler en assistent-trainer van FC Utrecht verscheen deze week bij uitgeverij Volt.