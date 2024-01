Kaartjes voor achtste bekerfinale van het Utrechtse Hercules binnen een paar uur uitverkocht

Slechts een paar uur na de start van de verkoop waren de kaarten voor het duel tussen het Utrechtse USV Hercules en SC Cambuur uitverkocht. De clubs spelen op donderdag 18 januari op Sportcomplex Zoudenbalch tegen elkaar in de achtste finale van de KNVB Beker.

USV Hercules is een ploeg uit de derde divisie en op 21 december wist deze amateurclub in de Galgenwaard te winnen van Ajax. Vanwege deze overwinning staan de Utrechters nu in de achtste finale van de Beker.

Hercules hoopte tegen Cambuur opnieuw in de Galgenwaard te spelen, maar uiteindelijk werd het het naastgelegen Sportcomplex Zoudenbalch. Bij dit duel is plaats voor 1000 supporters van Hercules en 100 aanhangers van SC Cambuur.

De 1000 kaarten gingen maandag in de verkoop en slechts een paar uur daarna waren de tickets uitverkocht. Voor de supporters van Hercules die geen kaartje konden bemachtigen heeft de club iets anders verzonnen.

Feestje

“Geen kaartje kunnen bemachtigen? Geen paniek! […] We gaan er bij Hercules namelijk ook een feestje van maken. Samen zwaaien we de spelers uit en beleven daarna de wedstrijd live op grote schermen. Na afloop van de wedstrijd, ongeacht het resultaat, zal de selectie en staf terugkeren. Laten we hopen dat we de spelers weer een handje kunnen geven om ze te feliciteren.”