Kaartverkoop voor Celtic tegen FC Utrecht loopt vertraging op

FC Utrecht zou komend weekend starten met de kaartverkoop voor de Europa-League-wedstrijd tegen Celtic. Op donderdag 29 januari wordt er in het Schotse Glasgow afgetrapt voor de laatste wedstrijd van FC Utrecht in de groepsfase van de Europa League. De kaartverkoop voor deze wedstrijd zou komend weekend van start gaan, maar dit wordt tot nader bericht uitgesteld.

In een bericht op sociale media laat FC Utrecht weten dat de club uit de Domstad ‘nog niet over alle benodigde informatie beschikt om de kaartverkoop voor Celtic te starten’. In een eerder bericht liet de club weten van plan te zijn om komende zaterdag de kaartverkoop te laten starten.

FC Utrecht meldt bovendien grote belangstelling te verwachten voor de kaartverkoop van de wedstrijd tegen Celtic, en daarom heeft de club een verzoek ingediend voor extra kaarten. Zodra er meer bekend is over de verkoopdatum van de wedstrijdkaarten, deelt FC Utrecht dit op haar sociale media en kanalen.