Kampong 26 wint historische derby van WV-HEDW uit Amsterdam

De heren van het Utrechtse Kampong 26 hebben zaterdagmiddag met 4-1 gewonnen van WV-HEDW uit Amsterdam. Vanwege de overwinning mogen de Utrechters zich nu het op één na slechtste voetbalteam van Nederland noemen.

Beide teams staan numeriek op de laagste plek in de voetbalranglijst. Kampong heeft het laagst genoteerde zondagteam en de Amsterdammers staan onderaan van de zaterdagteams. Deze ‘topontmoeting’ bepaalde daarom welk voetbalteam nu echt het allerslechtst is van Nederland.

Kampong lijkt niet heel erg blij te zijn met de overwinning. “Omdat we gewonnen hebben, hebben we eigenlijk verloren en zijn we niet het allerslechtste of laagste elftal”, is te lezen in een tweet van de Utrechtse voetbalclub.

Nieuwerkerk aan den IJssel

De wedstrijd tussen beide teams vond plaats in Nieuwerkerk aan den IJssel, met 6,76 meter onder NAP de laagstgelegen stad van Nederland. “Echt veel lager spelen dan dit kan dus niet in Nederland en deze topontmoeting belooft dan ook een groot feest van gebrekkige kwaliteiten te worden”, zei WV-HEDW nog voor de wedstrijd.

De Utrechters nemen nu de wisselbeker mee naar huis. Het idee is dat deze wedstrijd vaker wordt gespeeld. Wellicht is Kampong dan wel in staat om de laagste plek op de ranglijst te veroveren.