Kampong promoveert voor het eerst in clubhistorie naar de Hoofdklasse

De voetballers van Kampong spelen volgend jaar voor het eerst in de clubhistorie in de Hoofdklasse. Door een 1-2 winst in Hillegom promoveert de voetbalclub uit Utrecht.

Op een zinderende slotdag van de competitie, waarop Kampong moest winnen om kampioen te worden deed het team wat het moest doen.

Kampong Voetbal schrijft: “Nadat we met 1-0 gingen rusten maakte Siemen Eijkemans aan het begin van de tweede helft de gelijkmaker. Het bleef tot in de slotfase spannend maar 2 minuten in de blessuretijd maakte Johannes Noothoven van Goor de winnende goal. Vlak daarna klonk het laatste fluitsignaal en barstte een enorm feest los op het veld.”

Het is voor het eerst in de clubhistorie dat de voetballers van Kampong in de Hoofdklasse gaan spelen. In totaal komen er 64 clubs uit in deze divisie wat het derde niveau is in het amateurvoetbal in Nederland.