Kampong speelt vrijdag benefietwedstrijd tegen bekende YouTubers en influencers voor WKZ

Creators FC, het voetbalteam van populaire Nederlandse YouTubers en influencers als Kalvijn, Joris Sebregts, Dylan Haegens en Supergaande, speelt vrijdagavond een benefietwedstrijd tegen Kampong Voetbal. Al het opgehaalde geld gaat naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht voor een nieuwe ouderlounge.

De wedstrijd begint om 19.30 uur op veld 1 van de Utrechtse club. Voor jongeren tot 18 jaar kost een kaartje 3,50 euro, volwassenen betalen 5,00 euro. Mensen kunnen ook een extra donatie doen voor het WKZ of voor 1,00 euro de wedstrijd thuis kijken via een livestream.

De YouTubers en influencers spelen wel vaker wedstrijden voor het goede doel. Het team komt dan gratis langs om een wedstrijd te spelen.

Vandaag viert de Creators FC hun 5-jarig jubileum. “Het belooft dus een speciale avond te worden”, schrijft SV Kampong. De hele opbrengst gaat dus naar een nieuwe ouderlounge in het WKZ.

“Ouders hebben behoefte aan een beschermende en overzichtelijke plek”, schrijft de organisatie van de wedstrijd. “Een plek waar ze even kunnen ontsnappen uit alle hectiek, maar toch dichtbij hun kindje kunnen zijn. Een plek waar ze gehoord, gezien en betrokken worden in de zorg rondom hun kind. Die plek willen we hen zo graag bieden door middel van de ouderlounge bij de nieuw te bouwen intensive care in het Wilhelmina Kinderziekenhuis.”