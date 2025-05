Kampong wint van Bloemendaal en kan opnieuw kampioen worden: zondag de eerste finale

De hockeymannen van Kampong Heren 1 hebben zich zondag geplaatst voor de finale van de Tulp Hoofdklasse. De regerend landskampioen won in de tweede wedstrijd tegen Bloemendaal met 1-3. Aanstaande zondag staat de eerste finalewedstrijd op het programma.

De Utrechtse ploeg staat zondag 25 mei tegenover het Amsterdamse AH&BC in de finale. Wie zichzelf de nieuwe kampioen mag noemen, wordt beslist in twee wedstrijden. De eerste finale is in Utrecht, de tweede op donderdag 29 mei in het Wagener Stadion in Amstelveen.

Afgelopen zaterdag won Kampong ook de eerste halve finale tegen Bloemendaal. In eigen huis werd het toen 5-2.

Negen keer kampioen

Bloemendaal staat op de eerste plaats in de competitie, Kampong vierde. Toch won de Utrechtse ploeg twee keer met ruime cijfers en ging Kampong door in de strijd om de landstitel.

Vorig jaar haalde Kampong ook de finale. Toen werd Kampong Heren 1 voor de negende keer, en voor het eerst in zes jaar, weer kampioen.