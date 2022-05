Keeper Fabian de Keijzer dit seizoen niet meer in actie voor FC Utrecht

Keeper Fabian de Keijzer komt dit seizoen niet meer in actie voor FC Utrecht. De Keijzer (22) liep afgelopen weekend in de wedstrijd tegen PEC Zwolle een bovenbeenblessure op en moet daar de komende tijd van herstellen.

De Keijzer verliet het veld in Zwolle zaterdag vlak voor rust met een blessure. Uit nader onderzoek blijkt nu dat De Keijzer een bovenbeenblessure heeft opgelopen. “Bij het trappen van een bal voelde ik direct dat er iets niet goed zat”, zegt De Keijzer over het moment dat hij de blessure opliep. “Ik vind het heel vervelend dat ik de ploeg nu niet kan helpen in de beslissende fase van het seizoen, maar kan niets anders doen dan mij nu volledig focussen op mijn herstel, zodat ik er in de eindfase van de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer bij kan zijn.”

FC Utrecht heeft de afgelopen weken te maken met meerdere geblesseerde spelers. Deze maand werd duidelijk dat middenvelder Bart Ramselaar maanden aan de kant staat met een zware knieblessure en de club uit de Domstad moet sinds een paar weken ook Tommy St. Jago missen vanwege een knieblessure. Beiden moeten geopereerd worden en daarna revalideren.