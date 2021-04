Komend weekend geen supporters welkom bij FC Utrecht – Willem II: ‘Buitengewoon teleurstellend’

Bij de Eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Willem II is komende zaterdag geen publiek welkom. Het kabinet heeft donderdag besloten dat de landelijke pilot met toegangstests bij voetbalwedstrijden dit weekend niet doorgaat.

De kaarten voor FC Utrecht – Willem II die al gereserveerd waren, worden ongeldig verklaard, meldt FC Utrecht op de website. De tickets zullen zaterdag geen toegang geven tot de Galgenwaard.

Algemeen Directeur van FC Utrecht Thijs van Es noemt het ‘een enorme domper’ voor de supporters en de club. “Alles stond in de steigers, iedereen was er helemaal klaar voor om coronaproof te genieten van een voetbalwedstrijd”, zegt hij.

“Afgelopen weekend is aangetoond dat de clubs wedstrijden op een goede, coronaproof, manier kunnen organiseren. Zeker gezien de voorbereidingen die gedaan zijn en de termijn waarop dit besloten is, kunnen we niet anders dan de conclusie trekken dat het besluit buitengewoon teleurstellend is.”

Van Es hoopt dat bij de volgende thuiswedstrijd van FC Utrecht wel supporters mogen zijn. “We zetten ons volledig in om bij de thuiswedstrijd tegen PSV wel publiek welkom te mogen heten”, zegt hij daarover.