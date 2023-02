Linda Helbling aangesteld als nieuwe hoofdtrainer vrouwenteam FC Utrecht

FC Utrecht heeft Linda Helbling (43) aangesteld als nieuwe hoofdtrainer van het eerste elftal van de vrouwen. Helbing heeft een tweejarige deal getekend bij de club, dat per 1 juli 2023 ingaat. Haar voornaamste missie in het volgende seizoen is om het vrouwenteam van FC Utrecht zo hoog mogelijk te laten eindigen in de eredivisie, liefst in de top zes.

Momenteel is Helbing werkzaam als hoofd opleiding bij DTS’35 Ede, de club waar ze de afgelopen zeven jaar ook aan het roer stond als hoofdtrainer van het eerste vrouwenteam. Daarin werd ze met de Gelderse vrouwenploeg twee keer kampioen in de topklasse. Ook is Helbling werkzaam als talentcoach binnen het KNVB Jeugdplan Nederland. In haar spelerscarrière kwam Helbling uit voor de clubs Blauw Geel ’55, VVOG, Puck Deventer, SC Muiden, Wartburgia ASV en DTS’35 Ede.

“Wij zijn enorm trots dat we Linda mogen presenteren als Hoofdtrainer van FC Utrecht Vrouwen”, vertelt Manager Vrouwenvoetbal Marlou Peeters op de clubwebsite. “In juli van dit jaar start er een geheel nieuw vrouwenteam en daarvoor zochten we naar een Hoofdtrainer die samen met ons wil bouwen aan de eerste selectie van FC Utrecht Vrouwen, die past bij de ambities en doelen van de club. In de naam van Linda Helbling hebben wij die persoon gevonden en in de diverse gesprekken kwam al snel naar voren dat haar voetbalvisie naadloos aansluit op het DNA van FC Utrecht. Daarnaast is haar ervaring in het vrouwenvoetbal een absoluut pluspunt.”

“Ik ben enorm dankbaar voor de kans die FC Utrecht mij geeft”, vertelt Linda Helbling. “Op het gebied van visie, denkwijze en mentaliteit past de club uitstekend bij mij, dat voelde direct goed. Het eerste doel is om voor de voorbereidingen op het nieuwe seizoen een selectie neer te zetten waarmee aanvallend en attractief voetbal gespeeld kan worden en waarbij we samen strijden om in de top 6 te eindigen. Ik kijk er enorm naar uit om straks dagelijks op het veld staan met een ambitieuze selectie.”

De komende maanden gaat ze aan de slag rondom de totstandkoming van de staf en selectie van het eerste elftal van FC Utrecht Vrouwen. In juli zal het team starten met de trainingen als voorbereiding op het seizoen 2023/2024.