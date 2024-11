Linda Helbling blijft hoofdtrainer FC Utrecht Vrouwen

Linda Helbling blijft hoofdtrainer van het vrouwenvoetbalteam van FC Utrecht. Het aflopende contract is met twee jaar verlengd.

“Ik voel me thuis bij FC Utrecht en ben ontzettend blij met én trots op het vertrouwen dat de club in mij heeft”, zegt Helbling. “We hebben met elkaar hard gewerkt aan de opbouw van het team en het vrouwenvoetbal binnen FC Utrecht en zijn met een mooi proces bezig. Ik kijk uit naar de volgende stappen die we daarin samen gaan zetten.”

De hoofdtrainer verbond zich begin 2023 aan het vrouwenteam van FC Utrecht. “We zijn er trots op dat we de samenwerking met Linda met twee jaar hebben verlengd”, zegt Marlou Peeters, Manager Vrouwenvoetbal van FC Utrecht.

“Linda heeft een wezenlijke rol gespeeld bij het leggen van een fundament onder FC Utrecht Vrouwen en de tot nu toe geboekte resultaten. Wij geloven erin dat we samen met Linda de verdere stappen kunnen zetten die we voor ogen hebben.” Volgens Peeters past Helbling als coach goed in de weg die het team is ingeslagen.