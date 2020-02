Linksback Django Warmerdam is eerste zomeraanwinst voor FC Utrecht

Februari is pas net begonnen, maar FC Utrecht heeft de eerste aanwinst voor volgend seizoen al vastgelegd. Django Warmerdam is vanaf 1 juli speler van de club, zo bevestigde FC Utrecht vandaag. De linksback tekende afgelopen vrijdag al voor drie seizoenen in Stadion Galgenwaard en komt transfervrij over van FC Groningen.

De 24-jarige Warmerdam genoot zijn opleiding bij Ajax waarna hij werd verhuurd aan PEC Zwolle. Na een prima seizoen in Overijssel tekende de Zuid-Hollander in de zomer van 2017 een driejarig contract bij FC Groningen. Warmerdam speelde tot nu toe 99 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij acht keer scoorde en negenmaal een assist afleverde.

“Django is een aanvallend ingestelde linksback, die beschikt over veel voetballend vermogen”, laat technisch directeur Jordy Zuidam weten op de clubsite. “Hij heeft specifieke kwaliteiten die perfect passen bij onze manier van spelen. Ondanks zijn leeftijd heeft hij al veel wedstrijden op Eredivisieniveau gespeeld. Er zit bovendien nog veel potentie in Django. We zijn er heel blij mee dat Django voor ons heeft gekozen en dat hij gelooft in onze ambities.”