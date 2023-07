Mark van der Maarel tekent bij; verdediger jaar langer onder contract bij FC Utrecht

Verdediger Mark van der Maarel (33) speelt ook komend seizoen voor FC Utrecht. Van der Maarels contract liep af, maar is met één jaar verlengd. Daarnaast is afgesproken dat Van der Maarel ook na zijn voetbalcarrière verbonden blijft aan FC Utrecht.

Mark van der Maarel is inmiddels al jaren een vaste waarde bij FC Utrecht. Hij maakte op 20 september 2009 zijn Eredivisie-debuut voor FC Utrecht en speelde sindsdien maar liefst 380 wedstrijden voor de club. Hij scoorde daarin twaalf keer en bereidde zestien doelpunten voor.

Technisch directeur Jordy Zuidam omschrijft Van der Maarel dan ook van ‘een absoluut clubicoon’. “In het hedendaagse voetbal extra bijzonder: een speler die zó loyaal is aan zijn club en zó’n bijzondere band heeft opgebouwd met de ‘twaalfde man”, aldus Zuidam. “In de persoon van Mark hebben we ook een van de meest ervaren spelers in de Eredivisie in huis. Een rugzak aan ervaring, die hij kan overbrengen aan onze talenten. Een echte prof, die nooit verzaakt, vooropgaat in de strijd en een cultuurbewaker is binnen de club.”

Van der Maarel tekent dus bij voor in ieder geval één jaar. Daarnaast is afgesproken dat hij na zijn voetbalcarrière “op welk moment dan ook” in een algemene rol verbonden blijft aan FC Utrecht.