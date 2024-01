Marlou Peeters blikt terug op rentree FC Utrecht Vrouwen: ‘Nog altijd kippenvel van de wedstrijd tegen Feyenoord’

Het vrouwenvoetbalseizoen staat weer op het punt van beginnen. Zaterdagmiddag speelt FC Utrecht de eerste wedstrijd van de tweede competitiehelft tegen ADO Den Haag. Vlak voor deze herstart blikt de Manager Vrouwenvoetbal Marlou Peeters van FC Utrecht nog een keer uitgebreid terug op de rentree van het Utrechtse vrouwenteam. Ze is trots op wat de club al heeft bereikt, maar kijkt ook kritisch naar de ontwikkelpunten.

In de zomer van 2023 keerde de vrouwentak van FC Utrecht na negen jaar afwezigheid officieel terug in de Vrouwen Eredivisie. Marlou Peeters werkte op dat moment al twee jaar achter de schermen aan de terugkeer van het Utrechtse vrouwenteam. Peeters erkent dat die periode behoorlijk ontastbaar voelde. “In het begin van het traject voelde het best eenzaam. In 2021 en 2022 waren we vooral bezig met het schrijven van plannen. Toch hebben we altijd een stip op de horizon gezien.”

De zogenoemde stip op de horizon werd steeds groter en in september vorig jaar werd de rentree officieel. Op de vraag wat voor Peeters het hoogtepunt van 2023 is, hoeft ze dan ook niet lang na te denken. De openingswedstrijd in Stadion Galgenwaard tegen Feyenoord staat voor altijd in haar geheugen gegrift. “Ik heb nog altijd kippenvel van het moment dat FC Utrecht voor 14.000 supporters tegen Feyenoord speelde. Ik heb in die wedstrijd alle emoties ervaren die een mens kan ervaren”, zo vertelt Peeters met een glimlach.

Naomi Piqué



Inmiddels heeft het vrouwenteam van FC Utrecht de eerste seizoenshelft achter de rug. De Utrechters zijn terug te vinden op de zesde plaats. De club heeft tijdens deze winterstop echter niet stilgezeten, want richting de tweede seizoenshelft is de selectie in de achterhoede versterkt. Naomi Piqué kwam eerder deze maand namelijk over van PSV.

“We zijn trots dat we Piqué hebben toegevoegd aan de selectie. We moeten minder doelpunten tegen gaan krijgen. Daarom is het mooi dat we het team in de laatste linie hebben versterkt. Daarnaast is Piqué opgegroeid in het Utrechtse De Meern en dat maakt het plaatje compleet”, aldus Peeters. Pique zal overigens de enige toevoeging worden, want de Manager Vrouwenvoetbal bevestigt dat FC Utrecht zich niet meer gaat roeren op de transfermarkt.

Van Tamelen



Op dit moment zijn de FC Utrecht Vrouwen op trainingskamp in het Portugese Portimão. Dat is volgens Peeters de ideale voorbereiding op de tweede seizoenshelft. “Het niet gebruikelijk dat een eredivisie vrouwenteam op trainingskamp naar het buitenland gaat. Gelukkig hebben wij dat samen met onze sponsoren kunnen realiseren voor deze groep speelsters.”

Peeters is niet mee afgereisd naar Portugal. Ze beleeft deze week namelijk voorlopig haar laatste werkdagen. De 32-jarige beleidsmaakster is in verwachting van een kind en gaat met zwangerschapsverlof. Peeters draagt haar functie daarom tijdelijk over aan Koos van Tamelen, oud-hoofd opleidingen van de club. “Het is onwijs fijn dat ik goed word vervangen. Ik denk niet dat ik het werk helemaal los kan laten, maar ik ga enorm genieten van wat gaat komen voor mijn gezinnetje.”

De FC Utrecht Vrouwen keren later deze week terug in Nederland. Aanstaande zaterdag wacht om 16.30 uur de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. DUIC is daar weer bij aanwezig voor wedstrijdinterviews na afloop.