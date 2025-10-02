Matig FC Utrecht verliest weer in Europa League

FC Utrecht heeft donderdagavond de Europa League-wedstrijd tegen SK Brann met 1-0 verloren. Na de thuiswedstrijd tegen Olympique Lyon trekken de Domstedelingen opnieuw aan het kortste eind.

FC Utrecht begon de wedstrijd passief, en de club uit Noorwegen zette hoog druk. Uiteindelijk kwam in de 19e minuut pas de eerste grote kans van de wedstrijd. David Min kon een bekeken voorzet van Gjivai Zechiël niet tussen de palen krijgen, waardoor het lange tijd leek alsof beide ploegen met een 0-0 de rust in gingen. Echter maakten de Bergenaren in minuut 41 de 1-0 via een schot van Magnússon dat nog aangeraakt werd door Nick Viergever.

Het schaakspel tussen beide ploegen ging in de tweede helft voort, en een echt slotoffensief van Ron Jans’ ploeg kwam er niet. De laatste drie minuten van de blessuretijd werd de bal nog een paar keer op goed geluk in de zestien van SK Brann geslingerd, maar het mocht niet baten. Het ontbrak wederom aan scherpte in de eindpass en afronding.

Programma

Zodoende staat FC Utrecht na twee verliespartijen van 1-0 nog zover punten op de ranglijst van de Europa League. Komende zondag speelt FC Utrecht de lastige Eredivisiewedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord. Die wedstrijd wordt om 14.30 uur afgetrapt. De eerstvolgende wedstrijd in de Europa League is de uitwedstrijd tegen SC Freiburg op donderdag 23 oktober.