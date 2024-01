Mats Seuntjens vertrekt per direct bij FC Utrecht, contract is ontbonden

Het contract van aanvaller Mats Seuntjens bij FC Utrecht is per direct ontbonden. Seuntjens maakt het seizoen naar verluidt af bij RKC Waalwijk.

Seuntjens maakte afgelopen zomer zijn debuut in Utrecht. Zijn contract liep eigenlijk tot het einde van het seizoen met optie voor nog een jaar.

“Het verblijf van Mats bij FC Utrecht is voor alle betrokken partijen anders gelopen dan verwacht en gehoopt”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam, zo is te lezen op de site van FC Utrecht.

“In goed overleg hebben we besloten om ieder onze eigen weg te gaan. We wensen Mats succes in het vervolg van zijn loopbaan en bedanken hem voor zijn inzet voor FC Utrecht.”

Vervanger

FC Utrecht heeft Seuntjens’ vervanger al in huis. Eerder deze week werd duidelijk dat de club de 26-jarige spits Sam Lammers voor de rest van het seizoen huurt van Rangers FC.