Mike van der Hoorn (31) verlengt contract bij FC Utrecht en blijft twee jaar langer

Mike van der Hoorn blijft bij FC Utrecht. De 31-jarige verdediger verlengt zijn aflopende contract met twee jaar.

Mike van der Hoorn werd opgeleid bij FC Utrecht. Hij had al in 2006 voor het eerst het shirt van de club aan en debuteerde op 15 mei 2011. In 2013 werd Van der Hoorn verkocht aan Ajax.

De 31-jarige verdediger kwam in de periode daarna uit voor Swansea City en Arminia Bielefeld. Na een jaar in Duitsland kwam Van der Hoorn, in 2021, terug naar FC Utrecht. Sindsdien is hij een vaste waarde in de basiself, hij speelde inmiddels 133 officiële duels voor FC Utrecht.

“Mike is een van de meest ervaren centrale verdedigers in de Eredivisie. Hij is betrouwbaar, een voorbeeldprof en een jongen van de club’, aldus technisch directeur Jordy Zuidam. “We zijn heel blij dat hij zijn aflopende contract heeft verlengd en dat we dus ook de komende jaren een beroep op hem kunnen doen. Met zijn kwaliteiten, ervaring én als bewaker van de clubcultuur, is Mike buitengewoon belangrijk voor ons.”