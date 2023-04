Minder Twente-supporters welkom voor wedstrijd tegen FC Utrecht in Galgenwaard; club besluit uitvak leeg te laten

De wedstrijd FC Utrecht – FC Twente wordt volgende week zondag gespeeld zonder uitsupporters. De lokale driehoek – die bestaat uit de politie, burgemeester en Openbaar Ministerie – wilde minder uitsupporters dan normaal toestaan. FC Twente heeft daarop besloten om het uitvak dan helemaal leeg te laten.

Eerder deze week werd duidelijk dat de lokale driehoek om veiligheidsredenen had besloten om tijdens FC Utrecht – FC Twente op 16 april minder uitsupporters in de Galgenwaard toe te laten dan normaal. Er waren 400 supporters van FC Twente welkom, terwijl de normale capaciteit 1.200 is. De 400 uitsupporters waren alleen welkom als FC Twente overleg zou laten plaatsvinden tussen de supportersverenigingen van beide clubs. Daarin zou dan een plan van aanpak gemaakt moeten worden.

Omdat dat niet gebeurd is, hebben de politie, burgemeester en het Openbaar Ministerie besloten om niet 400, maar 200 FC Twente-supporters het stadion binnen te laten. “De gestelde voorwaarden waren voor FC Twente alleen een optie bij een vol uitvak, waardoor er dus 200 uitsupporters welkom zijn”, zei algemeen directeur van FC Utrecht Thijs van Es daarover.

Toen FC Twente hoorde dat er niet 400 maar 200 supporters welkom waren, is er overleg geweest tussen de club en de supportersverenigingen. “In samenspraak is besloten het uitvak leeg te laten”, schrijft FC Twente op de website van de club.

Ongeregeldheden

Eerder dit jaar werd op last van de gemeente Enschede de wedstrijd FC Twente – FC Utrecht gespeeld zonder uitsupporters van FC Utrecht. Dat had te maken met ongeregeldheden tijdens een eerdere wedstrijd. Thijs van Es gaf destijds aan dat dat besluit als een verrassing kwam.