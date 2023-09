Na 60 jaar komt het Nationale Wielergala voor het eerst naar Utrecht

Het jaarlijkse Wielergala verhuist na 60 jaar van Den Bosch naar Utrecht. Op het gala worden ieder jaar de beste Nederlandse wielrenners gekozen. Bij de vrouwen was dat afgelopen editie nog de in Utrecht geboren olympisch kampioene Annemiek van Vleuten, die eerder deze maand officieel stopte met haar professionele fietscarrière.

Met de verhuizing van Noord-Brabant naar Utrecht wil de organisatie het evenement nog meer uitbreiden. “Wereldwijd speelt Nederland in vrijwel alle disciplines een hoofdrol”, zegt Joop Atsma van de galaorganisatie. “Het is belangrijk dat we eenmaal per jaar onze eigen kampioenen tijdens het nationale Wielergala in het zonnetje zetten.”

Zowel de Jaarbeurs als SportUtrecht en Utrecht Marketing zijn trots dat na de Giro, de Tour de France en de Vuelta deze prijzen hier uitgereikt zullen worden. “Dat het Wielergala nu naar Utrecht komt, zien wij als extra stimulans en mogelijkheid nog meer mensen enthousiast te maken over fietsen”, zegt Joscha de Vries, directeur SportUtrecht.

Het gala vindt op maandag 27 november plaats in de Jaarbeurs, waar je alleen met een uitnodiging bij aanwezig kunt zijn.

Vier keer Van Vleuten

Vorig jaar mocht bij de vrouwen Annemiek van Vleuten voor de vierde keer de prijs in ontvangst nemen. Ook werd er vorig jaar in Vleuten een fietspad onthuld met haar naam, ter ere van haar prestaties.

“Ook Van Vleuten kende in 2022 een droomseizoen met overwinningen in de klassiekers Omloop het Nieuwsblad en Luik-Bastenaken-Luik en winst in de eindklassementen van de Giro d’Italia Donne, Tour de France Femmes en La Vuelta”, zei de organisatie toen.

“Als klap op de vuurpijl greep zij na een bloedstollende finale ook nog de wereldtitel op de weg bij de vrouwen.” Dit jaar zette de onder meer een Giro-winst op haar naam, ook voor de vierde keer.