Na vier jaar afwezigheid wordt er in het voorjaar van 2023 weer de Marathon gelopen in Utrecht

Na vier jaar van afwezigheid wordt er in mei volgend jaar weer de Marathon gelopen in Utrecht. Sportievelingen kunnen zich sinds dinsdag inschrijven voor de verschillende afstanden.

De laatste Marathon in Utrecht werd in mei 2019 gelopen. Het ging destijds op een deel van de route mis toen deelnemers een verkeerde afslag namen. In de jaren daarna kon de Marathon niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. In februari van dit jaar liet de organisatie weten het evenement mogelijk nog in oktober te organiseren, maar ook dat ging niet door.

“Na een periode van uitstel door Covid-19, keert de Utrecht Marathon […] in het voorjaar van 2023 terug op de hardloopkalender”, is te lezen op de website van de organisatie. De inschrijvingen zijn sinds dinsdag geopend. Op 21 mei 2023 vindt het evenement plaats.

Er zijn net zoals voorgaande keren weer verschillende afstanden ‘voor alle typen lopers en leeftijden’. De start en finish liggen in het Utrecht Science Park.