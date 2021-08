Nederlands team voor European Life Goals Games presenteert kleurrijke tenues op roltrappen Jaarbeursplein

Half september zijn in Utrecht de European Life Goals Games 2021, een sportevenement voor mensen die in een kwetsbare positie zitten. Bij een internationaal sportevenement horen natuurlijk landentenues en dat van de Nederlandse delegatie werd woensdag gepresenteerd op het Jaarbeursplein.

Voor het evenement komen in september 400 deelnemers uit 13 landen naar Utrecht. Het evenement ontstond met het idee dat niemand buitenspel moet staan. De deelnemers zijn dan ook mensen die je niet dagelijks in de sportschool ziet. De sporters zijn bijvoorbeeld dak- of thuisloos, verslaafd, statushouder, tienerouder of ex-gedetineerde.

De roltrappen op het Jaarbeursplein dienden als catwalk voor de kleurrijke tenues, vlaggen en skateboards van de Nederlandse sporters. Wethouder Maarten van Ooijen en oud-profvoetballer Glenn Helder waren aanwezig om de sporters te ontvangen.

Tekst loopt door onder afbeelding

Grenzen verleggen

Onder meer de Utrechtse Arnoud (29) doet in september mee met de European Life Goals Games. “Ik vind het leuk om mijn grenzen te verleggen op het gebied meerdere sporten. Vroeger heb ik nooit gevoetbald, ik ben in januari begonnen. Ik geniet ervan dat ik langzaam vooruitgang boek”, zegt Arnoud.

“Ik vind het leuk om mijn grenzen te verleggen” – Deelnemer Arnoud (29)

“Mijn persoonlijke uitdaging is de zoektocht naar een nieuwe woning. Na mijn scheiding ben ik mijn huis kwijtgeraakt, dus op dit moment ben ik dakloos. Ik studeer nog en werk als docent Nederlands op het Trajectum college.”

Tekst loopt door onder afbeelding

‘Sport verbindt’

Van Ooijen is trots dat de European Life Goals Games naar Utrecht komen. “Sport verbindt. Het zorgt voor ontmoeting en kan ontzettend bijdragen aan het stimuleren van zelfvertrouwen. Dat op zo’n centrale plek in de stad mensen uit heel Europa samen komen om te sporten en te bewegen draagt bij aan de zichtbaarheid en het begrip voor deze groep sporters. Ik kijk uit naar de eerste wedstrijden!”, zegt hij.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Oud-international Glenn Helder is ambassadeur geworden van het evenement. “Ik weet hoe het is om de grip op je leven kwijt te raken. Bij mij was het mijn eigen schuld. Als je met één vinger wijst, wijzen de drie andere vingers terug naar jezelf. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen leven”, zegt hij. “

“Ik weet hoe het is om de grip op je leven kwijt te raken” – Oud-international Glenn Helder

Vanuit die mentaliteit heb ik terug kunnen vechten tot waar ik nu weer ben. Naast die mentaliteit is soms ook hulp van buiten nodig om stapje voor stapje weer grip op je leven te krijgen. Dit evenement is zo’n stapje”, aldus Helder.

Supporters

De European Life Goals Games is een initiatief van Stichting Life Goals Nederland, in samenwerking met de Europese Commissie, de gemeente Utrecht en het Leger des Heils. Supporters kunnen het evenement steunen door het tenue te bestellen. Voor elk verkocht shirt doneert de organisatie via het Leger des Heils ook een shirt voor iemand uit de doelgroep.

Tekst loopt door onder afbeelding

Het evenement is van 14 tot en met 18 september en dertien Europese landen strijden tegen elkaar om een plek op het erepodium: Nederland, Zwitserland, Oostenrijk, Noorwegen, Griekenland, Denemarken, Bulgarije, Frankrijk, Zweden, Hongarije, Roemenië, Litouwen en België. Ze beoefenen verschillende sporten, waaronder voetbal, basketbal, kickboksen, capoeira en skateboarden.