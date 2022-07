Nederlands vrouwenelftal speelt in september WK-kwalificatieduel in Galgenwaard in Utrecht

Het Nederlands vrouwenelftal komt dinsdag 6 september naar Utrecht voor een van de WK-kwalificatieduels. De Oranje Leeuwinnen nemen het die dag in de Galgenwaard op tegen IJsland.

Het Nederlands vrouwenelftal is momenteel nog in Engeland voor het Europees Kampioenschap, maar in september staat dus alweer een WK-kwalificatiewedstrijd op het programma. Het is de achtste kwalificatiewedstrijd in aanloop naar het WK dat volgende zomer gehouden wordt in Australië en Nieuw-Zeeland.

De Oranje Leeuwinnen staan momenteel bovenaan in hun poule, Groep C, met zeventien punten uit zeven wedstrijden. De wedstrijd die in de Galgenwaard tegen IJsland wordt gespeeld, is voor het Nederlands vrouwenelftal de laatste in de kwalificatiereeks.

Tickets voor de wedstrijd kosten tussen de 12,50 en 25 euro en zijn te koop via de website van de KNVB.