Nieuw Eredivisieseizoen begint voor FC Utrecht met wedstrijd zonder publiek tegen PEC Zwolle

De eerste Eredivisiewedstrijd van het volgende seizoen speelt FC Utrecht tegen PEC Zwolle. Dat blijkt uit het voorlopige speelschema dat door de KNVB is gepubliceerd. De eerste wedstrijd in de Galgenwaard wordt, vanwege de rellen van eind mei, gespeeld zonder publiek.

FC Utrecht begint het competitieseizoen op zaterdag 10 augustus met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Bij deze wedstrijd zal geen publiek aanwezig zijn. Dat is het gevolg van de rellen die eind mei uitbraken na de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles.

In de tweede ronde staat voor FC Utrecht de eerste uitwedstrijd op het programma. Die wordt op zaterdag 17 augustus gespeeld tegen sc Heerenveen. In ronde drie mag FC Utrecht zich melden in Breda, voor de wedstrijd tegen NAC.

De eerste wedstrijd waarin FC Utrecht in de Galgenwaard met publiek voetbalt is die ronde vier, tegen FC Twente. Die wedstrijd wordt gespeeld op zondag 1 september. In ronde vijf speelt FC Utrecht weer een uitwedstrijd, in Amsterdam tegen Ajax.

Afgelopen seizoen

FC Utrecht eindigde afgelopen seizoen onder leiding van trainer Ron Jans op de zevende plek in de Eredivisie. Die plek leverde de club play-offs voor Europees voetbal op, maar die verliepen niet succesvol. In de finale van de play-offs verloor FC Utrecht van Go Ahead Eagles.