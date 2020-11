Nieuwe Boulderhal geopend in Utrecht: ‘Een van de grootste in Nederland’

Een gloednieuwe boulderhal is vandaag geopend aan de Vrieslantlaan in Utrecht. Volgens eigenaar Floriaan Drewes moet Boulderhal Zuidhaven uiteindelijk één van de grootste van Nederland worden.

Voordat het zover is moet er echter nog het een en ander gebeuren. Drewes, ook eigenaar van Boulderhal Energiehaven aan de Elektronweg, zegt dat nu twee van de vijf ruimtes van het pand beschikbaar zijn.

“Het gebouw bestond uit vijf verschillende adressen. We hebben de muren doorgebroken en er één adres van gemaakt. De eerste twee ruimtes zijn nu klaar en open voor gebruik. In de tussentijd werken we hard door om ook de andere drie ruimtes gereed te maken.”

Kantine

Wat nu bijvoorbeeld nog ontbreekt in de boulderhal zijn de kleedkamers en de kantine, maar die mogen vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus toch nog niet gebruikt worden.

Een van de redenen om de deuren nu al te openen is volgens Drewes de enorme vraag om te boulderen. “Vanwege de maatregelen mogen we nu maar dertig mensen per keer binnenlaten en zij mogen maar anderhalf uur sporten. Onze andere locatie is voor de komende periode zo goed als volgeboekt. Om te zorgen dat mensen toch hun sport kunnen uitoefenen besloten we de hal aan de Vrieslantlaan eerder te openen.”

Afbreuk

Drewes zegt de noodzaak van de maatregelen te erkennen, maar tegelijkertijd doet het naar eigen zeggen wel afbreuk aan hoe hij zijn boulderhal voor ogen ziet.

“Het moet een plek zijn waar gezinnen komen, mensen elkaar ontmoeten, er tussen het sporten door gegeten kan worden en kinderen kunnen spelen. Het moet gonzen van de energie. Het doet mij pijn dat dit nu even niet meer kan.”

Drie

Utrecht heeft nu in totaal drie boulderhallen. Naast Energiehaven en Boulderhal Sterk is dat nu ook Zuidhaven, en dat was volgens Drewes hard nodig. “Boulderen is in opkomst en enorm populair in Utrecht.”

Bij Boulderhal Zuidhaven moet nu nog gereserveerd worden. Zodra de maatregelen het toelaten hoeft dat niet meer en kunnen mensen die het bijvoorbeeld een keer willen proberen gewoon naar binnen lopen.