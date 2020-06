Nieuwe rage in Utrechtse skateparken: stuntsteps

Gaat Utrecht van fietsstad naar skatestad? De sluiting van sportscholen en sportclubs, de voorschriften van de anderhalvemetersamenleving en de toch niet te onderdrukken drang om te blijven bewegen maakt dat Utrechters op zoek gaan naar alternatieve, meer individuele manieren van sporten. Urban sports lijken daardoor meer in trek dan ooit. DUIC nam een kijkje in de stad.

Het loopt op rolletjes in de Utrechtse straten. Sinds de intrede van het voorjaar wemelt het in de stad van de recreatieve skaters. Skeeleraars razen over de wegen en fietspaden rondom de singel en skateboards zijn niet aan te slepen bij plaatselijke Utrechtse skateshops. Maar het meest van al valt de revival van de (stunt)stepjes-rage op, voornamelijk onder de jongste jeugd. Een stuntstep is een aerodynamische step met een metalen of kunststof frame en speciale wieltjes. Het stuur kan 360 graden draaien, waardoor de step enorm wendbaar is. In treintjes crossen jongeren over de stoepen van hun woonwijk en op de skateparkjes in de stad ziet het zwart van steppende waaghalzen. En dat gaat natuurlijk gepaard met bezorgde ouders.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Griftpark

“Trap jij ‘m zo de goot in?”, vraagt een jongen met een met stickers beplakte fluorescerende oranje helm aan het leeftijdsgenootje, dat met een stuntstepje in de hand voor hem staat bij de skatebaan in het Utrechtse Griftpark. Hoewel zulke opruiende uitspraken normaal gesproken zouden leiden tot alarmbellen bij de gemiddelde jeugdzorgmedewerker, heeft deze vraag niets met het aansporen tot geweld te maken. De jongen met de helm wacht, net als het handjevol kinderen achter hem, simpelweg op zijn beurt om de halfpipe van het skatepark (‘de goot’) af te roetsjen.

Als het dan zover is, manoeuvreert ook hij zijn stepje naar de rand van de steile ramp en duwt hij de voorkant van zijn step met zijn voet naar beneden. Vrijwel synchroon volgen alle steppers achter hem zijn route door het skatepark. De meesten van hen sluiten af met een sprong en landing op de horizontale ondergrond bovenaan de ramp, waarna iedereen weer netjes achteraan het rijtje aansluit.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Van de stoep naar de skatebaan

Een van de kinderen die op deze warme middag met zijn step door het park scheurt, is de 10-jarige Quintus. Samen met zijn twee jaar jongere broertjes Yves en Joachim, een tweeling, heeft hij zich helemaal gestort op de rage. “Een aantal klasgenootjes van me kwam ineens met de step naar school”, vertelt hij. “Toen ben ik ook begonnen met oefenen. Eerst op de stoep en later hier op de skatebaan. Ik kijk naar de jongens die de mooiste trucs kunnen en probeer die dan na te doen. De gaafste truc die ik heb gezien is een backflip. Dat is een achterwaartse salto. Die wil ik ook kunnen.”

Terwijl Quintus en zijn broertjes hun sprongen en trucs oefenen, houdt moeder Rosalinde vanaf het gras een oogje in het zeil. Wanneer haar jongens dorst hebben, komen ze op haar afgestept om te drinken uit een van de waterflessen die ze mee heeft genomen. “Die nieuwe rage vraagt wel wat van een moeder als ik”, vertelt Rosalinde, terwijl ze de helm van Quintus wat rechter op zijn hoofd zet. “Wij wonen bij het Diakonessenhuis, maar mijn kids willen per se hier steppen. Dat vinden ze veel stoerder dan de stoepjes in onze wijk. Hoewel ze het al goed kunnen, ben ik er niet gerust op om ze alleen te laten gaan. Ik blijf er het liefst bij. Nu kan ik ook mooi controleren of ze hun helm wel op houden. Dat gaat namelijk met nogal wat tegenzin.” Quinten: “Die helm is veel te warm!”

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Rage

De stuntstepjes zijn uitgegroeid tot een enorme rage, net als veel andere urban sports. Niet voor niets heeft de gemeente Utrecht de skatebaan in het Griftpark begin april tijdelijk afgesloten met hekken. Het werd er te druk en de jeugd hield te weinig afstand van elkaar. Hoe enorm de rage rondom de stuntstepjes inmiddels is geworden, ondervond Rosalinde toen ze nieuwe stepjes wilde kopen, nadat de step van Quintus werd gestolen. “Bestellen ging niet meer. Ze waren overal uitverkocht! Uiteindelijk heb ik een paar weken moeten wachten op de levering van een step.”

Ook uit navraag bij Utrechtse verkooppunten blijkt dat er dit voorjaar opvallend veel belangstelling is voor de stepjes. Hoewel het bij Skatestore Utrecht op de Bakkerstraat vooral de skateboards zijn die meer en meer over de toonbank vliegen, krijgt het personeel opvallend vaak de vraag of stuntsteps ook tot het assortiment behoren. Helaas, dat is niet zo. De aankoop van de stepjes gebeurt daarom hoofdzakelijk online. Het aantal bezoekers van webshop DAKA is de afgelopen weken naar eigen zeggen bijna verdubbeld. Het bedrijf, dat ook een fysieke winkel heeft in winkelcentrum The Wall, liet bij monde van directeur Jan-Peter Dankaart aan marketingplatform Emerce weten dat het hard werkt om alle online bestellingen op tijd af te leveren. “De groei in de verkoop van artikelen in de categorie ‘Funwheels’, zoals rollerskates, skateboards en stuntsteps, is opvallend”, vertelde hij in een artikel dat begin april werd gepubliceerd. “Ouders vinden het blijkbaar belangrijk hun kinderen te stimuleren ook veel te bewegen nu de scholen gesloten zijn.”

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Spreekbeurt

Dat is ook een van de redenen dat Rosalinde haar drie jongens vaak meeneemt naar het skatepark, ook nu de scholen juist weer open zijn. “Normaal hockeyen ze een aantal keer per week, maar dat ligt nu grotendeels stil”, vertelt ze. “Ik ben dus wel blij dat ze in het steppen een nieuwe hobby hebben gevonden en dat ze niet nog meer zijn gaan gamen, zoals veel andere kinderen. Nu blijven ze lekker actief bezig in de buitenlucht. Die paar schaafwondjes en gekneusde vingers die ik aan het eind van de dag moet verzorgen neem ik op de koop toe.” Of het vele steppen kinderen niet weerhoudt van huiswerk? Volgens Quinten niet. “Ik ben er juist meer mee bezig. Ik heb nu eindelijk een onderwerp voor mijn spreekbeurt: stuntsteppen.”