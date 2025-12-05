Nieuwe tegenvaller voor FC Utrecht; middenvelder lange tijd uit roulatie

FC Utrecht moet het de komende maanden doen zonder middenvelder Davy van den Berg. Van den Berg speelde zijn laatste wedstrijd tegen FC Porto in de Europa League, maar heeft aanhoudende knieklachten. Ook spits David Min gaat een revalidatietraject van enkele maanden in, nadat hij langdurige last had van zijn enkel.

Davy van den Berg was de afgelopen maanden met regelmaat afwezig in de wedstrijdselectie vanwege knieklachten. Aangezien de klachten aanhouden ondanks een intensieve samenwerking met de medische staf voor het herstel, is gezamenlijk besloten dat de 25-jarige middenvelder alsnog onder het mes gaat. Komende maandag wordt hij geopereerd, en de verwachting is dat de herstelperiode meerdere maanden gaat duren.

David Min speelde vorige week nog de wedstrijden tegen Real Betis Balompié en Go Ahead Eagles, maar blijkt al langere tijd enkelklachten te hebben die de laatste tijd toenamen. Min is om die reden afgelopen dinsdag geopereerd en zal eveneens voor meerdere maanden afwezig zijn bij FC Utrecht.

Noah Ohio

De blessure van David Min zorgt ervoor dat Noah Ohio mogelijk weer minuten kan maken bij het eerste elftal van FC Utrecht. Ohio werd begin dit seizoen teruggezet naar de beloftenploeg van FC Utrecht, en scoort daar aan de lopende band. In 8 wedstrijden maakte hij 9 doelpunten.

Op het middenveld keerde recentelijk ook de topscorer van FC Utrecht – Victor Jensen – weer terug in de selectie. Jensen scoorde dit seizoen in alle competities 8 doelpunten in 10 wedstrijden, maar raakte eind augustus geblesseerd. Hierdoor miste hij tot op heden 17 wedstrijden en is hij niet opgenomen in de selectie van de Europa League-groepsfase.